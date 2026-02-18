Robert Dorgan, de 56 años, autor del tiroteo en una pista de hielo el domingo 16 de febrero, mató a su hijo Aidan Dorgan y a su exesposa Rhonda Dorgan antes de suicidarse, confirmaron autoridades este martes.

La jefa de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, identificó a los tres heridos en condición crítica como los abuelos de Aidan (padres de Rhonda) y un amigo familiar. El incidente ocurrió durante un partido de hockey escolar en Slater Park Memorial Rink; Dorgan se acercó individualmente a las víctimas sin disputa previa observable.

Goncalves señaló que Dorgan, quien usaba también el nombre Roberta Esposito y se identificaba como mujer transgénero, portaba dos pistolas: tras ser confrontado por testigos, usó la segunda para quitarse la vida. La familia asistía rutinariamente a estos eventos deportivos.

Rhonda solicitó divorcio en 2020 citando «diferencias irreconciliables», con menciones tachadas a cirugía de reasignación de género y rasgos narcisistas en documentos judiciales (The Providence Journal). Una GoFundMe de familiares busca apoyo para los hermanos huérfanos de Aidan, con abuelos luchando por sobrevivir.

Inicialmente se reportaron dos muertos, incluyendo una niña, pero datos actualizados confirman las identidades. La policía investiga motivos.