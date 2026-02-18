La administración de Donald Trump señaló este martes conversaciones con La Habana para aliviar la crisis energética cubana, mientras el asedio petrolero paraliza transporte, hospitales y empresas en la isla.

​El presidente afirmó el lunes en Air Force One que «estamos hablando con Cuba ahora mismo» vía secretario de Estado Marco Rubio, ante una «amenaza humanitaria» por falta de crudo tras su orden ejecutiva del 29 de enero, que amenaza aranceles a proveedores. Trump aplaudió a Rubio en Múnich y urgió libertad económica para Cuba.

​La Habana no refutó contactos hoy, pese a negaciones previas; economista Pedro Monreal aboga por diálogo técnico. ONU (Guterres, Türk) critica violaciones a derechos humanos.

Impacto social y económico

Calles vacías, apagones prolongados y servicios mínimos: habanero Erleny empuja silla de ruedas de su madre por vías «desbaratadas». Salud alerta por 32.880 embarazadas y 61.830 niños vulnerables afectados.

Sherritt (Canadá) detiene níquel en Moa; Blue Diamond cierra 6 hoteles. España y México envían ayuda humanitaria.