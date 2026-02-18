La Federación Venezolana de Baloncesto anunció la lista de jugadores convocados que representarán al país en la segunda ventana clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2027.

A través de un comunicado difundido en sus plataformas digitales, detalló los nombres de los atletas que asumirán la responsabilidad de buscar resultados positivos en los exigentes compromisos internacionales que se avecinan en suelo sudamericano.

El combinado nacional, bajo la dirección técnica del estratega Francisco Segura, iniciará su proceso de concentración formal el próximo lunes 23 de febrero en territorio brasileño.

Esta planificación busca optimizar la cohesión del grupo antes de afrontar el primer gran reto de la gira, el cual tendrá lugar el 27 de febrero en la ciudad de Belo Horizonte frente a la selección de Brasil, en un duelo programado para las seis de la tarde.

Posteriormente, la delegación criolla se trasladará a Valdivia para medirse ante Chile el 2 de marzo a las siete de la noche.

Ausencias destacadas

En cuanto a la conformación de la plantilla, destaca la ausencia de dos piezas de peso en el esquema habitual del equipo.

La federación informó que el experimentado Michael Carrera no formará parte de esta convocatoria debido a motivos personales, mientras que el joven pívot Enrique Medina también será baja al encontrarse realizando trámites consulares necesarios para asegurar su permanencia profesional en España.

La lista definitiva para estos encuentros está integrada por un grupo que combina experiencia y juventud en las figuras de José Ascanio, Evert Bernal, Elian Centeno, Jesús Centeno y Anyelo Cisneros.

Junto a ellos, completan el llamado Fernando Fuenmayor, el veterano Windi Graterol, Yeferson Guerra, Carlos López, José Materán, Edwin Mijares, Franger Pirela, Yohanner Sifontes y Edson Tovar, quienes buscarán mantener el ritmo competitivo de la selección absoluta en su camino hacia la cita mundialista de 2027.