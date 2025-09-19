Desde el pasado 6 de septiembre, 43 familias de la urbanización Los Bucares se encuentran sin servicio eléctrico, luego de que un transformador explotara durante una reparación.

La situación se ha visto agravada por la falta de transformadores disponibles en el estado y por la aparente desinformación por parte de la empresa eléctrica, Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

​Según los vecinos, la primera falla se originó en una tanquilla con un «punto caliente», que fue reportada y atendida por el personal de Corpoelec. Durante el proceso de reparación, un fusible se cayó. Al intentar reinstalar el transformador, este explotó y se quemó. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

​Como consecuencia de la explosión, 43 viviendas quedaron afectadas: la mitad sin ninguna fase y el resto con servicio deficiente de solo 110 voltios. Los habitantes del sector han realizado reportes colectivos tanto por la aplicación VenApp como directamente a Corpoelec. La respuesta recibida, hasta la fecha, es la misma: no hay transformadores disponibles en el estado Bolívar.

​La frustración entre los residentes ha aumentado al notar la falta de claridad en el seguimiento de los reportes. A pesar de las constantes llamadas y gestiones, el personal de atención telefónica de Corpoelec llegó a informar que creían que la situación ya había sido resuelta, lo que evidencia una falta de registro y seguimiento adecuado de la emergencia.

Los vecinos de Los Bucares exigen una solución inmediata y transparente, ya que el prolongado corte eléctrico afecta la vida diaria de decenas de familias.