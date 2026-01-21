En el World Economic Forum, el 21 de enero de 2026, los CEOs Dario Amodei de Anthropic y Demis Hassabis de Google DeepMind previeron que la inteligencia artificial general (IAG) podría superar las capacidades humanas en un periodo de entre uno y cinco años. Ambos líderes subrayaron la necesidad de abordar los desafíos que este avance conlleva mediante un enfoque técnico riguroso y cooperación internacional.

Amodei afirmó confiar en su estimación de que, para 2026 o 2027, existiría un modelo de IA capaz de realizar tareas comparables a las de un Premio Nobel. Explicó que este progreso se debe a un ciclo en el que la IA asiste en la creación de nuevas generaciones de modelos. Indicó que la rapidez de este cambio es palpable:

“Tengo ingenieros en Anthropic que ya no escriben código; dejan que el modelo lo haga y ellos solo editan”. Según su proyección, en 6 a 12 meses, estos modelos podrían ejecutar tareas de ingenieros de software de forma integral.

Hassabis también aportó su perspectiva, indicando un 50% de probabilidad de lograr IAG hacia finales de la década. Aunque destacó el avance en áreas como la codificación y matemáticas, alertó sobre los obstáculos significativos que presentan las ciencias naturales, donde se requiere verificación experimental.

Ambos discutieron el impacto de la jerarquía en la industria. Tras un año de competencia feroz, Hassabis señaló que Google DeepMind se ha reafirmado en la cima con el lanzamiento de Gemini 3, destacando la recuperación de una mentalidad de startup para acelerar la innovación.

Respecto a la viabilidad de los laboratorios independientes, Amodei reveló un incremento en ingresos de 100 millones en 2023 a 1.000 millones en 2024, con proyecciones de 10.000 millones para 2025. Coincidieron en que las empresas exitosas serán dirigidas por investigadores enfocados en resolver problemas científicos complejos.

La conversación también abordó los riesgos asociados a la IAG. Amodei criticó la venta de semiconductores avanzados a adversarios geopolíticos, comparándolo con la venta de armas nucleares por intereses comerciales. Advirtió sobre amenazas como el bioterrorismo, subrayando que la velocidad del avance tecnológico constituye una crisis que requiere atención urgente.

En cuanto al impacto laboral, Amodei reiteró que hasta el 50% de los empleos de oficina para principiantes podrían desaparecer en los próximos cinco años. Hassabis, a su vez, señaló una desaceleración en la contratación de pasantes, recomendando a los jóvenes formarse en el uso de estas herramientas para mantenerse competitivos.

El mayor temor de Hassabis es la pérdida de significado en un mundo donde la productividad deje de ser prioritaria. A pesar de su optimismo sobre nuevas formas de realización, instó a reflexionar sobre la distribución justa de la riqueza generada por estos avances.

Finalmente, la charla abordó la Paradoja de Fermi, que cuestiona la ausencia de vida inteligente en el universo. Hassabis sugirió que, como especie, podríamos haber superado grandes retos evolutivos, siendo nuestro futuro dependiente de cómo manejemos esta nueva era. Ambos coincidieron en la importancia de observar sistemas de IA capaces de diseñar otros sistemas, lo que podría determinar si la humanidad avanza hacia una era de maravillas o de crisis total.