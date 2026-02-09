Los Angeles Clippers se impusieron a los Minnesota Timberwolves a domicilio por 96-115, en su segunda victoria seguida desde los traspasos de James Harden a los Cleveland Cavaliers y de Ivica Zubac a los Indiana Pacers.

Kawhi Leonard se echó al equipo a la espalda con 41 puntos y 8 rebotes. El angelino ya sumaba 24 puntos al descanso y cerró el partido con un 14 de 30 en tiros de campo (46,7 %). Yanic Niederhäuser y John Collins aportaron 15 puntos cada uno.

El liderazgo de Leonard destacó sobre el de Anthony Edwards, que terminó con 23 puntos, como máximo anotador de los Timberwolves. Julius Randle sumó 17 puntos y 8 rebotes a la cuenta local.

Con este triunfo, los Clippers (25-27) recuperan la novena plaza del Oeste, que habían cedido a los Portland Trail Blazers, y refuerzan su confianza tras los traspasos de Harden y Zubac al imponerse en una de las pistas más exigentes de la liga.

Los Timberwolves (31-22), por su lado, aguantan en la sexta plaza del Oeste.

Heat de Miami – Wizards de Washigton

En los otros dos partidos de la jornada, los Miami Heat superaron a los Washington Wizards por 101-132 y los Toronto Raptors derrotaron a los Indiana Pacers por 122-104. La NBA programó una jornada reducida por la disputa este domingo del ‘Super Bowl’.

En la capital federal, los Heat (28-26) arrasaron liderados por Bam Adebayo (22 puntos y 8 rebotes), Kel’el Ware (19 puntos y 14 rebotes), Kasparas Jakucionis (22 puntos) y Norman Powell (19 puntos).

Igual que Ware, Andrew Wiggins firmó un doble-doble con 11 puntos y 10 rebotes.

Para los Wizards (14-38), que ya echan de menos a CJ McCollum, Tristan Vukcevic lideró el ataque con 14 puntos, mientras que el francés Alex Sarr terminó con 12 puntos y 12 rebotes.

Y en Toronto, los Raptors (32-22) se encomendaron en los 25 puntos y 14 rebotes de Scottie Barnes para superar a los Pacers (13-40), aún sin Ivica Zubac.

RJ Barrett aportó 20 puntos y Sandro Mamukelashvili 17 para Toronto.