La jornada del domingo en la Serie de las Américas estuvo marcada por el dominio ofensivo y el pitcheo hermético.

Venezuela consolidó su posición en la tabla, mientras que Colombia y Cuba lograron victorias contundentes por la vía del nocaut.

Venezuela 7 – 2 Nicaragua

En su primera presentación en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, la selección de Venezuela venció a Nicaragua para sumar su tercer triunfo consecutivo y dejar su récord en 3-1.

La ofensiva criolla sentenció el encuentro temprano mediante tres cuadrangulares: Hernán Pérez y Aldrem Corredor conectaron vuelacercas con corredores en base, mientras que Renato Núñez aportó uno solitario en el segundo tramo.

El derecho Edwar Colina se anotó la victoria tras un relevo perfecto, mientras que el abridor nicaragüense Iván Oviedo cargó con la derrota al permitir cinco carreras en apenas un episodio.

Colombia 12 – 0 Curazao (KO)

En el Estadio Monumental Simón Bolívar, los Caimanes de Barranquilla (Colombia) propinaron un nocaut en ocho entradas a la escuadra de Curazao.

El protagonista de la tarde fue el receptor Gabriel Lino, quien conectó un triple y dos cuadrangulares (incluyendo un Grand Slam que puso fin al juego) para remolcar seis carreras.

Desde la lomita, el dominicano Luis Pérez rozó la hazaña al mantener un juego sin hits hasta el séptimo inning, labor que finalmente concluyó con un solo imparable permitido y una victoria para su cuenta personal. Cleiverth Pérez sufrió el revés por Curazao.

Cuba 10 – 0 Argentina

El equipo de Cuba consiguió su primer éxito del torneo al apalear a la representación argentina en ocho episodios. El conjunto antillano desplegó un ataque de 14 inatrapables, destacando los jonrones de Roel Santos, Harol Vázquez y Yasiel González.

El abridor cubano Randy Cueto firmó la actuación más larga para un lanzador en lo que va de torneo, completando ocho entradas de un solo hit, sin boletos y enfrentándose al mínimo de bateadores (24) gracias a la eficacia de su defensa.

El abridor argentino Carlos Parra fue el derrotado.