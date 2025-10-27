La representación de Los Olivos se consagró campeón de la categoría máster de la Liga Senior de Ciudad Guayana, luego de batir por dos tantos a cero, al siempre bregador elenco del Atlético San Félix, en medio de las acciones disputadas en la cancha de los vencedores, durante este pasado sábado.

El cuadro olivense, favorito para llevarse el título, cumplió finalmente con esas proyecciones aunque ante muy difícil que le vendió por cara su derrota.

El equipo que dirige Manolo De León abrió la cuenta al minuto 23 de la primera etapa, por intermedio del atacante Joel D’Quaro, quien aprovechó un rebote que dio el portero Arístides “Pichirilo” Silva ante una acción que llegó por la banda izquierda y que capitalizó por ese corredor, para meter un disparo medio cruzado, que aunque tapó el golero del equipo Atlético San Félix, dejó la esférica al frente derecho por donde llegó el primer tanto del partido, a puerta vacía.

Los de San Félix pese al gol en contra, lucharon todos los balones, y así llegó el tanto del empate en la segunda parte, cuando en los primeros minutos, Alberto “Morocho” Martínez se elevó en la bomba del área del equipo de Los Olivos, para batir de buena manera al elenco de casa, y sembrar el empate en el cotejo.

El tanto de la victoria llegó entonces a los 22 de la parte final, por intermedio de Eleazar “Figurita” Lezama, quien nuevamente pudo ser habilitado por otra buena jugada del jugador “Pecas” que dio otro rebote frontal, para que el mencionado “Figurita” decretara lo que a la postre fue el resultado final, con el cual Los Olivos se llevó un nuevo título de campeón en esta versión máster del fútbol de Ciudad Guayana.

Saque de honor y entrega de premios

Durante la antesala del cotejo, se procedió a honrar al reconocido exfutbolista callaoense que jugó incluso con el Cosmos de Nueva York, el señor Freddy “frente de playa” Corniel, quien llevó a cabo el saque de honor de esta final.

Al término del compromiso, miembros de la directiva de la liga, siendo ellos Jesús Reina y Álvaro Pava entre otros, protagonizaron la entrega del premio en metálico tanto para el campeón Los Olivos como para el segundo lugar del certamen, Atlético San Félix.

Se conoció que el goleador del certamen, Amado Reales no asistió a la final ni a los actos de premiación.