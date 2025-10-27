En el marco de la celebración de su Centenario la Respetable Logia Masónica “Dalla Costa” N°75 de El Callao lleva a cabo una extensa programación, la cual el pasado fin de semana incluyó una jornada médica gratuita dirigida a la comunidad en general.

La actividad se realizó en las instalaciones de la misma logia masónica donde se contó con servicios en medicina general, pediatría, fisiatría, entrega de medicinas y barbería.

Por otro lado, se contó con una charla sobre la importancia de la realización del autoexamen de mamas en el marco del mes de la lucha contra el Cáncer de Mama.

Según se informó, en las jornadas previas se realizó una caminata centenaria 5K en El Callao, además de una jornada de fútbol 7 entre la Logia Dalla Costa N°75 vs Alcaldía de El Callao, además de las respectivas iniciaciones en el mundo masónico.

“El viernes 31 de octubre será la celebración del Centenario, esto iniciará desde las 5:30 de la mañana con el lanzamiento de cohetes dando gracias al Gran Arquitecto del Universo por el Centenario”, reza una publicación entregada por la R.L. Dalla Costa N°75.

Para la fecha se estima la realización de una sesión solemne por parte de la cámara municipal de El Callao, donde se contará como Orador de Orden con el Venerable Maestro Kenny St. Bernard.