(FILES) A giant Google logo is seen at Googles Bay View campus in Mountain View, California on August 13, 2024. - Google on December 11, 2024, announced the launch of Gemini 2.0, its most advanced artificial intelligence model to date, as the world's tech giants race to take the lead in the fast developing technology. (Photo by Josh Edelson / AFP)

Google Earth ha anunciado un paso innovador al incorporar un chatbot de inteligencia artificial, desarrollado en alianza con Gemini AI, para ayudar a usuarios y especialistas a comprender y enfrentar la crisis climática global.

Esta nueva función transforma la plataforma de visualización geográfica en una poderosa herramienta interactiva de análisis ambiental y toma de decisiones.

Google Earth + Gemini AI

La nueva funcionalidad integra la vasta información satelital de Google Earth con la inteligencia conversacional de Gemini AI, creando un asistente virtual capaz de responder a complejas consultas sobre el planeta.

El chatbot permitirá a los usuarios:

  • Formular preguntas detalladas sobre cambios ecológicos.

  • Rastrear y analizar eventos como inundaciones, sequías, deforestación o floraciones de algas.

  • Acceder a registros históricos del planeta, facilitando el estudio de patrones climáticos a lo largo del tiempo.

Con esta integración, Google busca combinar la visualización geográfica con la inteligencia de datos para anticipar riesgos ambientales y fortalecer la toma de decisiones en políticas de sostenibilidad y conservación.

«Esta tecnología podría ser clave para predecir catástrofes naturales, identificar comunidades en riesgo y diseñar estrategias de adaptación más efectivas,» señalan expertos en clima.

Disponibilidad y compromiso

Inicialmente, las nuevas funciones del chatbot están disponibles en los planes profesionales de Google Earth. No obstante, la compañía prevé ampliar el acceso progresivamente a instituciones educativas, gobiernos y organizaciones ambientales para maximizar su impacto global.

Con esta actualización, Google reafirma su compromiso con el medioambiente y la innovación tecnológica, apostando por una Inteligencia Artificial que no solo observe el planeta, sino que contribuya activamente a protegerlo.

Acerca de Google Earth: Google Earth es un programa informático que proporciona un modelo tridimensional del planeta, basado en imágenes satelitales, fotografía aérea y datos GIS, que permite la exploración de la Tierra.

