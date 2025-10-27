Google Earth ha anunciado un paso innovador al incorporar un chatbot de inteligencia artificial, desarrollado en alianza con Gemini AI, para ayudar a usuarios y especialistas a comprender y enfrentar la crisis climática global.

Esta nueva función transforma la plataforma de visualización geográfica en una poderosa herramienta interactiva de análisis ambiental y toma de decisiones.

Google Earth + Gemini AI

La nueva funcionalidad integra la vasta información satelital de Google Earth con la inteligencia conversacional de Gemini AI, creando un asistente virtual capaz de responder a complejas consultas sobre el planeta.

El chatbot permitirá a los usuarios:

Formular preguntas detalladas sobre cambios ecológicos.

Rastrear y analizar eventos como inundaciones, sequías, deforestación o floraciones de algas.

Acceder a registros históricos del planeta, facilitando el estudio de patrones climáticos a lo largo del tiempo.

Con esta integración, Google busca combinar la visualización geográfica con la inteligencia de datos para anticipar riesgos ambientales y fortalecer la toma de decisiones en políticas de sostenibilidad y conservación.

«Esta tecnología podría ser clave para predecir catástrofes naturales, identificar comunidades en riesgo y diseñar estrategias de adaptación más efectivas,» señalan expertos en clima.

Disponibilidad y compromiso

Inicialmente, las nuevas funciones del chatbot están disponibles en los planes profesionales de Google Earth. No obstante, la compañía prevé ampliar el acceso progresivamente a instituciones educativas, gobiernos y organizaciones ambientales para maximizar su impacto global.

Con esta actualización, Google reafirma su compromiso con el medioambiente y la innovación tecnológica, apostando por una Inteligencia Artificial que no solo observe el planeta, sino que contribuya activamente a protegerlo.

Acerca de Google Earth: Google Earth es un programa informático que proporciona un modelo tridimensional del planeta, basado en imágenes satelitales, fotografía aérea y datos GIS, que permite la exploración de la Tierra.