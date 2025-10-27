El Museo de Arte Moderno Jesús Soto de Ciudad Bolívar invita a la población en general a una velada inolvidable, este viernes 31 de octubre, a partir de las 4:30 de la tarde, con la celebración de una especial “Noche de galerías y aromas”, un encuentro que fusionará arte, gastronomía y música en los emblemáticos espacios y jardines del museo.

Esta actividad cultural será el marco para la inauguración de la nueva exposición temporal de arte titulada “Entre tiempos”, que representa la 7ma muestra expositiva del reconocido Estudio de Arte de Luis Zerpa, artista bolivarense, cuya obra se centra en el retrato y la expresión.

Los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en las creaciones de Zerpa y de sus alumnos, disfrutando del vibrante arte que se gesta en la región.

Para complementar la experiencia artística, la noche estará armonizada con exquisita gastronomía a cargo de Casa Boutique, garantizando un ambiente acogedor y un deleite para todos los sentidos de los visitantes.