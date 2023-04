A pesar de que continuamente el Hospital Gervasio Vera Custodio (HGVC), viene recibiendo insumos por parte del ISP y gobernación del estado Bolívar, los problemas de la falta de algunos medicamentos continúa siendo un problema para muchos familiares que no cuentan con recursos para comprarle los remedios que el médico de guardia le receta a su pariente.

Existen testimonios de familiares enfermos que deben salir a las farmacias cercanas a comprar remedios para dolor, solución fisiológica 0.9, gasas, inyectadoras, mariposas, antibióticos, entre otros medicamentos, “hay salas donde no hay tensiómetros para tomar la presión a los pacientes, ayer me tocó llevar a mi mamá al hospital con la tensión alta y no hallaron un tensiómetro para medir la presión”, explicó Diana Ugarte.

Otra ciudadana es Nataly Márquez, quien se encontraba en las afueras de la emergencia del nosocomio, quien manifestó que tiene a un hermano con un dolor abdominal y no hay calmantes, “tuve que salir a comprar un ibuprofeno a la farmacia e inyectadora para que le pudieran colocar el tratamiento, no entendemos porque dicen que esta dotado de medicinas, siendo totalmente falso”.

Embarazadas atemorizadas

Otra situación son aquellas madres embarazadas que se trasladan para dar a luz a sus bebes, lo hacen con temor, ya que muchas informaciones han salido de la sala de obstetricia, donde parturientas según son mal atendidas y terminan con algunas patologías, casos que aún no se sabe a ciencia cierta, mismos que están siendo investigados.