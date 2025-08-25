El canadiense Lucas Bahdi se impuso a Roger Gutiérrez en eliminatoria de peso ligero de la World Boxing Association (WBA) en el Hotel Caribe Royale, de Orlando, Florida.

Bahdi consiguió una decisión unánime con tarjetas de 117-110, 116-111 y 115-112 tras 12 asaltos de acción durante una pelea muy emocionante en la que sacó lo mejor de sí para derrotar a un excampeón mundial como el venezolano.

El peleador de 31 años tuvo que ir adaptándose conforme transcurría el combate frente a un rival de poder que lo atacó durante muchos tramos. El sexo asalto fue clave ya que consiguió una buena derecha en un intercambio que envió a Gutiérrez a la lona para empezar a inclinar la balanza a favor de Bahdi.

A pesar de estar en desventaja de altura, “Prince” supo manejar el combate e imponer su estilo para lograr una victoria muy importante para su carrera, la cual lo acerca a una oportunidad titular.

Con el triunfo, mantiene su invicto en 20 victorias, con 15 nocauts, mientras que Gutiérrez desmejoró su balance a 29 ganadas, 7 perdidas, 1 empate y 22 nocauts.