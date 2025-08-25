El esperado choque de invictos entre el puertorriqueño Yankiel Rivera y el venezolano Angelino Cordova se saldó con un empate mayoritario por lo que el título interino vacante de peso mosca de la AMB sigue vacante. Decisión unánime de boxeo AMB

La pelea fue el combate principal de la velada disputada en el Caribe Royale Resort de Orlando, Florida en velada organizada por Most Valuable Promotions y emitida en DAZN.

El combate acabó decepcionando y se convirtió en una guerra de irregularidades con continuos amarres que hicieron trabajar al árbitro en todo el combate.

El boxeo poco ortodoxo de Cordova complicó a un Rivera que acabó entrando en la guerra callejera y propiciando que su superioridad técnica no fuese determinante.

En el cuarto asalto, un choque accidental de cabezas provocó que Rivera acabase cortado y el combate se calentó. Rivera derribó a Cordova con un claro empujón, pero el árbitro incompresiblemente decretó la caída.

En el sexto asalto, el árbitro sancionó a Cordova con un punto por un golpe de conejo. La pelea continuó con cabezazos, caídas, amarres y variedad de golpes ilegales, unido a continuos parones para revisiones médicas.

Cordova puso en problemas a Rivera al final del undécimo asalto tras conectarle varios golpes. Rivera con el handicap de pelear cortado no dio la talla, pero para muchos mereció ganar por escaso margen ante un Cordova que pudo acabar siendo descalificado.

A pesar de la dificultad para puntuar debido a las constantes infracciones, los jueces dictaminaron un empate mayoritario 115-111 para Cordova y 113-113 dos veces.