Con alta afluencia y la reafirmación de un pueblo decidido a dar su vida por la soberanía e independencia de Venezuela, se vivió en Caroní el segundo día del Plan Nacional Soberanía y Paz Simón Bolívar.

Hasta la Plaza Bolívar, en el centro de San Félix, arribaron otros miles de compatriotas para manifestar su voluntad de capacitarse y defender en la Milicia Bolivariana los intereses del país, la paz, el bienestar y la vida de su pueblo, con lealtad absoluta y máxima conciencia patriótica.

La gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, y el alcalde del municipio Caroní Yanny Alonzo, reafirmaron su compromiso con la nación y el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros.

Ambos honraron al Libertador Simón Bolívar, ingresando a este altar de la Patria a través de un pasillo de honor formado por el cuerpo combatiente de la Alcaldía Bolivariana de Caroní, Milicia, grupos sociales y el pueblo en general.

Yulisbeth García celebró la extraordinaria jornada en Caroní y el resto de municipios del estado Bolívar, destacando la fiel respuesta de los bolivarentes ante el llamado del presidente Maduro.

«La fusión popular-militar-policial es la forma perfecta para seguir garantizando nuestra soberanía del pueblo y la paz, en esa fusión somos inquebrantables, somos los de Bolívar y Chávez, gobernando con Nicolás Maduro. No queda duda, en el escenario que nos llamen, estamos preparados para defender la patria y la vida de cada uno de nosotros», expresó.

El alcalde Yanny Alonzo también expresó su máxima satisfacción por la conciencia del pueblo de Caroní frente al momento trascendental que vive el país.

«Si algo tiene el pueblo de Caroní es que tiene sangre de libertadores, nosotros aquí en Chirica libramos una batalla que generó la independencia no solo de Venezuela, sino de otras naciones; por eso en el momento en que nos convoca la patria, el pueblo de Caroní sale valientemente», argumentó.

Indicó que EEUU ha pretendido amedrentar a los venezolanos con buques de guerra, «pero no han tenido la capacidad de darle bienestar social a su pueblo, son los mayores consumidores de drogas y así pretenden ellos salvaguardar a Venezuela», manifestó.

Reafirmó que la Revolución Bolivariana con el presidente Nicolás Maduro en la conducción del país, lo que ha dado al pueblo es amor y paz, elevando las banderas de la dignidad y autodeterminación soberana. «Nosotros lo que defendemos es nuestra dignidad, con el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro», aseveró.