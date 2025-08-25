Con mucha alegría finalizó el “Plan Vacacional en el Soto”, un proyecto impulsado para brindar alegría, diversión y aprendizaje a niños del municipio Angostura del Orinoco.

El Museo de Arte Moderno Jesús Soto abrió sus puertas durante varias semanas para llenar de arte y creatividad sus espacios. Más de 200 niños y niñas participaron en esta experiencia enriquecedora, explorando el mundo del arte a través de 10 talleres dinámicos y divertidos.

A lo largo del programa, los participantes tuvieron la oportunidad de desarrollar su creatividad, explorar diferentes técnicas artísticas y sumergirse en la obra del maestro Jesús Soto y otros artistas.

Cierre

Las actividades culminaron con un acto de cierre especial, donde se les entregó reconocimientos y cotillones como muestra de aprecio por su dedicación y entusiasmo.

El Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro, que lidera la gobernadora Yulisbeth García, continúa abriendo estos espacios para el disfrute y aprendizaje de los más pequeños en esta temporada vacacional.