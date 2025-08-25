En aras de garantizar unas vacaciones felices, sanas y en paz, varios jóvenes recreadores fueron desplegados en los diferentes circuitos comunales y comunas del municipio bolivariano General Domingo Antonio Sifontes, como parte del Plan Vacacional Comunitario Venezuela Ríe 2025 que ejecuta el gobierno nacional para el sano disfrute de nuestros niños y niñas durante la temporada de vacaciones escolares.

En la parroquia Dalla Costa, de la población El Dorado, la comuna Sara Bowry viene desarrollando tales actividades junto a los recreadores presentes.

Por su parte, el alcalde Vicente Rojas señaló que este plan vacacional comprende diferentes actividades: culturales, deportivas y recreativas.

“Estamos llevando este plan vacacional a todos los rincones del municipio Sifontes para garantizar que los niños como los adultos sean recreados con todo el amor del mundo, apostando juntos al buen vivir de nuestro municipio”, acotó el regente municipal. (Prensa Alcaldía Bolivariana del Municipio Sifontes).