El ministro de Interior, Diosdado Cabello, anunció un despliegue de 15.000 efectivos en los estados Zulia y Táchira para, dijo, asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.

En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por otros funcionarios, Cabello afirmó que el operativo se enmarca en la creación de la «Zona de Paz N.°1», la cual, precisó, abarcará ambas regiones fronterizas.

«El presidente ha ordenado un refuerzo operacional (…) y ha ordenado, en una primera fase, un despliegue de 15.000 hombres y mujeres en todo el lado venezolano, de refuerzo sobre los que ya tenemos», indicó el titular de Interior, sin precisar el número de funcionarios que cubren el sector regularmente.

Asimismo, destacó que el «refuerzo especial» también contempla, entre otras cosas, el uso de la aviación, de drones y un «despliegue fluvial» para garantizar «el resguardo» limítrofe.

En ese sentido, instó a que las autoridades del lado colombiano, con quienes afirmó tener buena relación, «hagan lo propio» para «asegurar la paz en todo el eje» y «desalojar a quien quiera radicarse para cometer delito en la zona de la frontera».

«Este anuncio, sin duda, redundará en la paz y la seguridad de la zona», subrayó.