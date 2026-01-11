Según la investigadora y reportera de MLB.com Sarah Langs, la exhibición de poder de Acuña fue la primera en los 80 años de historia de la LVBP en la que un jugador conecta cuatro cuadrangulares en un mismo juego. De acuerdo con la Sociedad para la Investigación del Béisbol en América (SABR, por sus siglas en inglés), también fue la primera vez que un pelotero logra esa hazaña en una liga invernal profesional desde Alberto Díaz en la Liga Invernal Cubana en 1995.