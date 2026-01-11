Era cuestión de tiempo para que se escribiera un nuevo capítulo en la historia de los juegos con cuatro jonrones, especialmente tras una temporada de MLB en la que, por primera vez, tres jugadores lograron esa hazaña en un mismo año.
Esta vez, sin embargo, el escenario fue la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).
En el Estadio Nueva Esparta, un Acuña se unió al club reciente de cuatro jonrones junto a Nick Kurtz, Kyle Schwarber y Eugenio Suárez. Pero no fue Ronald, sino su hermano menor, Luisangel.
Luisangel Acuña, infielder de 23 años y antiguo prospecto Top 100 que debutó en Grandes Ligas con los Mets en 2024, conectó cuatro jonrones como parte de una actuación de siete carreras impulsadas para los Cardenales de Lara, en una aplastante victoria 21-9 sobre los Bravos de Margarita.
Según la investigadora y reportera de MLB.com Sarah Langs, la exhibición de poder de Acuña fue la primera en los 80 años de historia de la LVBP en la que un jugador conecta cuatro cuadrangulares en un mismo juego. De acuerdo con la Sociedad para la Investigación del Béisbol en América (SABR, por sus siglas en inglés), también fue la primera vez que un pelotero logra esa hazaña en una liga invernal profesional desde Alberto Díaz en la Liga Invernal Cubana en 1995.
Mientras que su hermano Ronald lo han reconocido por su combinación explosiva de poder y velocidad, Luisangel apenas ha conectado tres jonrones en 214 turnos en Grandes Ligas.
