Carlos Hernández, lanzador de los Leones del Caracas, sufre graves lesiones tras quedar atrapado en el amasijo de hierro del vehículo en el cual viajaba junto a otras personas, el suceso ocurrió en horas de la mañana de este domingo en la avenida Guayana, a la altura del Hotel La Llovizna, antiguo Intercontinental Guayana de Puerto Ordaz.

Dos personas quedaron atrapadas tras la volcadura de una camioneta Toyota verde en avenida Guayana, adyacente al Hotel La Llovizna, sentido Puerto Ordaz-San Félix, este domingo a primera hora de la mañana.

El conductor perdió control a presunta alta velocidad, saltó la defensa, dio vueltas por barranco e impactó un poste, evitando cruzar a la vía contraria de alto tráfico.

Pasajeros traseros salieron ilesos con contusiones. Conductor y copiloto quedaron prensados; transeúntes fallaron en rescate. Acudieron bomberos de Caroní, Protección Civil y seguridad.

Con quijada de la vida, liberaron a los heridos, después estabilizados en el sitio del suceso y trasladados a emergencia del Hospital Raúl Leoni de (Guaiparo, San Félix. Policía Nacional de Tránsito investiga; identidades pendientes.