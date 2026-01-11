Un adolescente de 15 años, Sandy Jesús Zarraga Zavala, fue asesinado a tiros la madrugada de este domingo en el sector Cruz Verde de Coro, estado Falcón, frente al expendio de licores «El Volcán Azul», calle Miguel López García.

Dos sujetos en motocicleta sin placa abrieron fuego, impactando al joven en el pecho. Vecinos lo auxiliaron en carro particular hasta el Hospital Alfredo Van Grieken, donde ingresó sin signos vitales.

El CICPC recolecta evidencias, hallaron cáscaras 9mm e indaga móviles, posiblemente sicariato por microtráfico —común en la zona, con +20 homicidios en Falcón este año la OVV datos preliminares. Es el segundo ataque letal en Cruz Verde este mes; el 5/ene, un expendedor murió similarmente.

Autoridades piden colaboración ciudadana al 0800-TIPOCICPC. Falcón acumula tensiones por bandas en Coro-Dabajuro.