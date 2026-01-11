Un adolescente de 13 años perdió la vida este sábado tras el vuelco de un vehículo de transporte público en la carretera Coro-Punto Fijo, a la altura del sector Médano Blanco, estado Falcón.

Según reportes preliminares, una aparente falla mecánica en la dirección del auto provocó la salida de vía y volcadura, dejando la unidad a un costado de la carretera. Pasajeros se dirigían desde Coro hacia Punto Fijo.

El menor resultó gravemente herido y fue auxiliado por comisiones de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de Coro. Tras estabilización inicial, fue trasladado al Hospital Universitario Doctor Alfredo van Gringen, donde falleció minutos después de su ingreso.

El chofer, Daniel Arrieta de 35 años y originario de Maracaibo (Zulia), resultó lesionado con heridas de consideración y recibió atención médica. No se reportan otros heridos graves.

Autoridades viales y Policía de Falcón investigan las causas exactas. Familiares y testigos esperan peritaje mecánico para esclarecer el siniestro.