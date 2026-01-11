La Universidad de Oriente (UDO) informa a la comunidad universitaria y al público en general que el reinicio de sus actividades académicas y administrativas, previsto inicialmente para el 12 de enero, ha sido reprogramado para el próximo 19 de enero.

La decisión fue tomada en sesión extraordinaria del Consejo Universitario, celebrada el viernes 9 de enero, con el objetivo de resguardar la integridad física de toda la comunidad udista y proteger las instalaciones universitarias.

La profesora María Coromoto Casado, decana del Núcleo Bolívar, explicó que el Consejo Universitario, encabezado por la rectora Dra. Milena Bravo de Romero y el secretario Dr. José Sánchez Carreño, evaluó la situación nacional tras los sucesos ocurridos el pasado 3 de enero y consideró necesario posponer el reinicio de actividades en los cinco núcleos de la institución.

De esta manera, las actividades docentes, administrativas, de extensión e investigación se retomarán el 19 de enero, en un ambiente que garantice mayor seguridad para estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero.

En el comunicado oficial se subraya que esta medida busca evitar riesgos que pudieran afectar a la comunidad universitaria y a las instalaciones de la UDO, reafirmando el compromiso de la institución con la protección y bienestar de todos sus miembros.