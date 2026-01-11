La presidenta Xiomara Castro pidió este sábado al Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciar «de inmediato» un escrutinio total de las elecciones del 30 de noviembre, pese a la declaración oficial de ganadores, tras reunión del Consejo de Ministros.

El presidente del Congreso, Luis Redondo, anunció que el Parlamento enviará nota con copia de La Gaceta al CNE; de lo contrario, lo hará el Legislativo per artículo 205 numeral 7 de la Constitución. «Pidiendo históricamente que se cuenten todos los votos de 19.167 juntas; que gane quien gane y se respete el voto popular», enfatizó.

El viernes, 69 diputados de Libre aprobaron en sesión extraordinaria el Decreto 58-2025 (sancionado por Castro y publicado en La Gaceta), ordenando el conteo. Oposición, juristas y analistas lo tildan de «improcedente» pues CNE proclamó ganador presidencial a Nasry «Tito» Asfura (Partido Nacional), quien asumirá el 27 de enero.

Opositores denuncian exclusión de >70 diputados en la sesión. Material electoral resguardado por militares y policías.

Castro convocó ministros tras carta a Donald Trump —quien respaldó a Asfura preelectoral—, pidiendo «diálogo franco» por «interferencia» que afectó a su candidata. Reafirmó soberanía con el decreto.