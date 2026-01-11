El ministro japonés de Exteriores, Toshimitsu Motegi, afirmó este domingo en Jerusalén que su país asumirá un «papel activo» en implementar el plan de alto el fuego para Gaza impulsado por EE.UU., «esencial» para reducir escalada y paz regional.

Antes de reunirse con Gideon Saar, Motegi enfatizó que Israel y Palestina deben superar «desconfianza mutua» con medidas concretas. Japón, con «buenas relaciones» bilaterales, ampliará cooperación y transmitirá su visión.

Saar agradeció la visita —primera escala de Motegi— y abogó por «lazos estratégicos» Japón-Israel. Ratificó compromiso con el plan de Trump, exigiendo desarme de Hamás, desmilitarización de Gaza y fin a la «guerra diplomática» de la Autoridad Palestina.

Vigente desde el 10 de octubre, Hamás liberó 20 rehenes vivos y 27 de 28 cadáveres. Próxima fase: desarme milicias, retirada israelí, reconstrucción y Gobierno transitorio.