Centenares de beduinos de aldeas en el desierto del Néguev (sur de Israel) se manifestaron este domingo ante la oficina de Benjamín Netanyahu para exigir el fin de operativos policiales y militares que han afectado sus comunidades desde el 26 de diciembre.

Ciudadanos israelíes en su mayoría —minoría árabe musulmana—, denunciaron «políticas de discriminación y empobrecimiento». Pancartas clamaban contra demoliciones, gases lacrimógenos y expulsiones. «Nos asaltan, destruyen casas y coches; quieren echarnos de nuestra tierra», dijo a EFE Munzer Tarabin, portavoz de Tarabin al Sana (1.200 hab.), epicentro de las redadas.

Tras 16 días, Policía y Ejército abandonaron la aldea este domingo, tras demanda del Consejo Regional Al Kasom por barreras ilegales de hormigón. Habitantes temen regreso de la operación «Nuevo Orden», que Netanyahu defiende para combatir tráfico de armas y drogas desde Egipto, y promover «asentamientos judíos a escala sin precedentes».

Rechazo a Ben Gvir y muerte de Mohammed Tarabin

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir —ultraderechista—, es el más criticado por felicitar la muerte de Mohammed Tarabin, padre de siete hijos, en una redada. «Es un ser malvado que quiere eliminar comunidades árabes», dijo Atef Abu Rabia. Layla Obaida lo llamó «mártir de la verdad».

Se unieron ONG como Standing Together y Mothers’ Cry, grupos marxistas y partidos árabe-israelíes (Hadash, Ta’al). «El Gobierno radical extiende asentamientos por la fuerza, generando violencia», afirmó Michal Brody (Mothers’ Cry).

En 2022, unos 305.000 beduinos habitaban el Néguev (22% población sur, 3,2% nacional; datos Nagabiya). Sedentarizados forzosamente desde 1948, algunos carecen de ciudadanía; otros se integran, alistan voluntariamente y colaboraron tras ataques de Hamás (7/oct/2023).