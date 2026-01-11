El Gobierno de Nicaragua, copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la liberación de «decenas de personas» que permanecían detenidas, entre ellas presos políticos confirmados por EFE y organizaciones, coincidiendo con el 19 aniversario en el poder y presiones de Estados Unidos.

«El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que con motivo de la Conmemoración de nuestro 19 Aniversario, han retornado a sus Hogares y Familias decenas de Personas que permanecían en resguardo de las Autoridades Pertinentes», informó el Gobierno en un comunicado. Añadió que es «Símbolo de nuestro invariable Compromiso con el Encuentro, la Paz y el Derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa y tranquila».

El Gobierno no detalló nombres, pero EFE confirmó con familiares al menos siete opositores liberados: Jessica Palacios, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López, María José Rojas, Óscar Velásquez y el pastor evangélico Rudy Palacios —bajo custodia desde julio 2025, por quien EE.UU. abogó pese acusaciones de «golpista»—. Familiares indicaron notificación oficial para hoy.

El medio local Divergentes confirmó al menos 30 presos políticos libres; el Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX) registró 19; y el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, 20.

Salvador Marenco, de Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, detalló a EFE «múltiples excarcelaciones» sin cifra exacta, pero exigió sean «plenas y libres, no sujetas a revisiones policiales ni amenazas». Vinculó el gesto a «lo que pasa en Venezuela» y pidió presión internacional.

Presión de Estados Unidos

La liberación sigue a un mensaje de la embajada EE.UU. en Managua recordando el «paso importante» venezolano y >60 detenidos injustos en Nicaragua, post-captura Nicolás Maduro (aliado Ortega). Citó post Trump en Truth Social celebrando liberaciones venezolanas como «búsqueda paz».

Antes, Unión Democrática Renovadora (Unamos) demandó libertad >60 presos políticos. Este sábado, la Oficina Hemisferio Occidental del Dept. Estado tuiteó: «Hoy, la dictadura Murillo-Ortega ‘celebra’ 19 años de lo que debía ser mandato de 5. Reescribir Constitución no borra aspiraciones libertad».

La Gran Confederación Opositora Nicaragüense celebró «con júbilo» el «triunfo persistencia», agradeciendo «firmeza» Trump y secretario Marco Rubio. Aclaró: Paso indispensable, pero «lucha democratización continúa».