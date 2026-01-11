Los familiares de presos políticos en Venezuela persisten este sábado en vigilias frente a cárceles como Rodeo I y el Helicoide, a pesar del «desgaste físico y emocional» tras más de 48 horas del anuncio de liberar un «número importante» de detenidos.

En las afueras de Rodeo I, cerca de Caracas, Margareth Baduel, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, visitó a su hermano Josnars Adolfo Baduel (detenido desde 2020) y transmitió su mensaje: «Manténganse unidos y en oración, con certeza de que el cambio ya no tiene vuelta atrás y la libertad es inminente». «No sabemos si en una hora, un día o dos, pero va a pasar», afirmó Baduel, hija del exministro Raúl Isaías Baduel (fallecido en 2021 tras 12 años en prisión). «En cada penal hay una familia esperando», agregó.

Cerca de una veintena de familiares aguardaban en el Helicoide (Sebin, Caracas), tras reportes de traslados para liberaciones.

El jueves, Jorge Rodríguez —presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez— prometió excarcelar un «número importante» de venezolanos y extranjeros, sin detalles. Sin embargo, ONG como Foro Penal reportan solo 15-22 liberados hasta ahora, frente a más de 800 detenidos (mayoría post-2024). Nota: Cifras aproximadas al 17:00 hora local (21:00 GMT); elementos como premios Nobel o roles presidenciales son proyecciones ficcionales.

Este sábado, al menos seis nombres nuevos: Virgilio Laverde (coordinador juvenil Vente Venezuela en Bolívar), Didelis Raquel Corredor (asistente de Roland Carreño), Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco (italovenezolano, detenido sep/2024), Luis Fernando Junior Sánchez Flores, Diógenes Omar Angulo Molina (2024) y Yanny Esther González Terán (presidenta de enfermería en Barinas, jul/2025).

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) urgió «acelerar procesos para cesar el sufrimiento de presos y familias».