Miles marcharon este sábado en ciudades de EE.UU. contra la política migratoria de Donald Trump, impulsados por la muerte de Renee Good (37 años), abatida por agente ICE Jonathan Ross en redada de Mineápolis, y heridos a dos venezolanos por disparos federales en Portland (viernes).

«El ICE mata. Son fascistas. Asesinos», gritaron cientos en parque cercano al sitio. Vecinos cargaron fotos de Good, pancartas anti-Trump y exigieron fin de operaciones ICE. «Protestamos abuso a derechos humanos y asesinato de Renee», dijo Kelly Joyce (65, local) a EFE.

Daniel (45, mexicano): «Justicia y respeto. No somos delincuentes por hablar español». Estudiantes Ayanna (16) y Maggie (17): «ICE hace calles inseguras; justicia para Good y vecinos inmigrantes».

Ola nacional: >1.000 convocatorias «ICE out for Good»

Nueva York unió rechazo a ICE, expansionismo Trump y muertes por narcotráfico Caribe («¡No al ICE!»). Washington: vigilia Casa Blanca por solidaridad inmigrante. Joyce: «Creemos en diversidad y vecinos».

Portland reforzó ira por venezolanos heridos. Protestas pacíficas, sin incidentes.

Alcalde Jacob Frey (Mineápolis): «Protestas pacíficas; no caigan en anzuelo de Trump para caos». Denuncia veto FBI a pruebas estatales (gobernador Tim Walz). DHS en X: «Agresiones a agentes federales enfrentarán peso de la ley».