La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este sábado que Europa «apoya plenamente» a las mujeres y hombres iraníes que reclaman libertad, tras 14 días de protestas reprimidas con al menos 51 muertos y miles de arrestos.

«Las calles de Teherán y ciudades mundiales resuenan con pasos de iraníes por libertad de expresión, reunión, viaje y vida. Europa les apoya; condenamos inequívocamente la represión violenta. Responsables quedarán en el lado equivocado de la historia», escribió von der Leyen en redes sociales.

Exigió la liberación inmediata de unos 2.311 detenidos (según HRANA), el restablecimiento de internet —cortado totalmente por 36 horas hasta las 08:00 hora local, per NetBlocks— y el respeto a los derechos fundamentales.

Origen y expansión de las protestas

Las manifestaciones iniciaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán por la crisis económica (desplome del rial e inflación galopante). Se extendieron a más de 100 ciudades, con críticas directas al ayatolá Ali Jamenei y al régimen. La respuesta oficial incluyó un fuerte despliegue policial.

Cifras clave

Muertos: 51 (IHRNGO, Oslo); 65 (HRANA, EE.UU.).

Arrestos: 2.311 (HRANA).

Kaja Kallas, alta representante de la UE para Política Exterior, calificó la represión de «inaceptable» y señaló que «muestra que el régimen teme a su pueblo».