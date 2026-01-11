Una familia de cinco personas necesitó en el último mes del año 2025, la astronómica cifra de 189.016,29 bolívares (equivalentes a 633,99 dólares) para cubrir exclusivamente sus necesidades nutricionales básicas, generando que el costo de la vida en el municipio Caroní alcanzó niveles críticos, de acuerdo al último informe del Centro de Estudios Regionales de la UCAB Guayana en alianza con la Cámara de Comercio e Industrias (Camcaroní) de la localidad.

Este incremento no solo marca el final de un año difícil, sino que evidencia una aceleración alarmante en la pérdida del poder adquisitivo de los guayaneses.

Diciembre de alzas generalizadas

El último mes del año estuvo marcado por un salto del 36,18 % respecto a noviembre. En términos nominales, las familias debieron desembolsar 50.220,40 bolívares adicionales para adquirir los mismos productos que el mes anterior.

Asimismo, el estudio destaca que la presión inflacionaria fue casi total: todos los rubros aumentaron de precio, con una única excepción en el grupo de pescados y mariscos.

Los sectores que lideraron las alzas, con incrementos superiores al 50 %, fueron la sal, especias, condimentos; semillas, oleaginosas, café, similares, carnes y preparados.

Este último sigue siendo el rubro que mayor peso tiene en el presupuesto familiar, asfixiando la capacidad de ahorro y consumo de otros bienes.

Abismo del salario mínimo

Quizás el dato más revelador del informe es la brecha entre el ingreso legal y el costo de los alimentos.

Para cubrir la Canasta Básica Alimentaria en Caroní, se requirieron 1.454 salarios mínimos, cifra que pone de manifiesto la inexistencia de una relación real entre la remuneración básica y el costo de la supervivencia en la región.

Dólar: motor de la inflación regional

El análisis técnico vincula directamente este fenómeno al comportamiento cambiario. Al cierre de diciembre, el dólar registró un aumento de 52,47 bolívares (+21,36 %).

La devaluación del bolívar se trasladó de inmediato a los anaqueles, profundizando la crisis en una zona donde la logística y los costos operativos ya suelen ser elevados.

Segundo semestre 2025: Tendencia imparable

Al observar el período julio – diciembre 2025, la tendencia es clara. El costo de la vida en Caroní es una curva ascendente sostenida.

Durante estos seis meses, el aumento progresivo del tipo de cambio dictó el ritmo de los precios. Por su parte, productos esenciales como granos (arvejas y caraotas) y vegetales de consumo diario (espinaca y ají) mostraron picos de volatilidad que obligaron a los hogares a modificar sus hábitos.

«Este comportamiento ha llevado a las familias a ajustar sus patrones de compra, priorizando productos esenciales y reduciendo la frecuencia o cantidad de algunos alimentos», señala el análisis.

La consecuencia directa es una dieta menos balanceada y una planificación económica familiar que se vive día a día, sin margen de maniobra para imprevistos o salud.

Reto para 2026

El cierre de 2025 deja una tarea pendiente tanto para el sector público como para el privado. La necesidad de políticas que mitiguen el impacto de la inflación local es urgente.

No obstante, sin un seguimiento técnico y decisiones informadas, el acceso a la alimentación básica en Ciudad Guayana seguirá siendo un privilegio de pocos, en lugar de un derecho garantizado por el fruto del trabajo.