La líder opositora, María Corina Machado, dijo que la campaña de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en respaldo al candidato Edmundo González Urrutia, es «histórica» y rompe «con todo lo acostumbrado», cuando falta un mes para que se celebren las elecciones presidenciales.

A través de X, Machado destacó que la campaña opositora para los comicios del 28 de julio «será estudiada en el futuro», ya que, aunque «no hay propaganda en medios de comunicación», la gente «se las arregla para enterarse por las redes y divulgar mensajes boca a boca».

La candidatura de González Urrutia no tiene espacio en los medios públicos, mientras su más directo competidor, el presidente Nicolás Maduro, ocupa a diario horas en los medios de comunicación estatales, que transmiten sus mítines en directo y en diferido, así como otras actividades proselitistas enfocadas en las elecciones del 28 de julio.

Machado se moviliza pese a los obstáculos

Machado apuntó también a la carencia de transporte o gasolina, especialmente en el interior del país, lo que no impide la movilización popular, ya que «la gente va en moto o a pie» y «voluntariamente pone sus recursos», incluso elaborando sus propios carteles «con los mensajes que le salen del alma», puesto que «no hay afiches impresos».

Destacó, además, que «no hay promesas electorales ni repartición de cosas materiales», a pesar de lo cual miles de ciudadanos llegan a los lugares donde se hacen actos de campaña a «ofrecer su trabajo y a manifestar su amor», cuyas imágenes multitudinarias se recogen a diario en publicaciones en redes sociales.

«Quienes insisten en ‘analizar’ lo que pasa en Venezuela desde ‘su larga experiencia electoral’ no entienden nada. No pueden entender o no quieren», expresó en X.

Tanto Machado —que recorre el país por tierra y mediante rudimentarios medios acuáticos— como González Urrutia se han encontrado, en sus viajes por diversos estados, con bloqueos de todo tipo que los han obligado a tomar rutas alternativas, burlando así, con el apoyo ciudadano, cualquier impedimento para llegar a su destino.

Machado, impedida para participar en los comicios debido a una inhabilitación, realizó su visita más reciente este viernes a Táchira, donde reunió a miles de simpatizantes en un acto multitudinario.

Para las presidenciales del 28 de julio, están convocados a votar 21.620.705 venezolanos que elegirán entre 10 candidatos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, quien busca su segunda reelección consecutiva.