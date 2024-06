El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de preparar protestas violentas en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que buscará un tercer sexenio en el poder.

«Ellos no están haciendo campaña electoral, ellos lo que están preparando es una gran guarimba (protesta violenta). Estemos claros de eso, y no se los voy a permitir, no se lo vamos a permitir», dijo el mandatario durante un acto proselitista con dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Por ello, pidió a militantes y simpatizantes del oficialismo aumentar su presencia en las calles «para luchar con amor por el derecho al futuro».

«A partir de esta semana, quiero ver un crecimiento cuantitativo y cualitativo de las movilizaciones en cada barrio, en cada urbanismo, en cada comunidad, en cada parroquia, en cada municipio, creciente, para que la derecha fascista no se atreva», sostuvo.

Advirtió que los delitos de odio, sin referirse a ninguno en concreto, se pagarán con cárcel.

«Delitos de odio, no. Difamaciones, insultos, calificados en las leyes como delitos de odio, no se van a tolerar en este país, ni contra civiles, ni contra militares, ni contra nadie (…) no estamos jugando», remarcó.

En el mismo acto, Maduro dijo que la PUD tiene «un grupo de sicarios» contratado con la intención de atacarlo a él en medio de la campaña política, por lo que —aseguró— ha reforzado su esquema de seguridad.

Entre otros nombres, responsabilizó por este caso a la líder opositora María Corina Machado, quien realiza una gira política por todo el país promoviendo la candidatura presidencial del exembajador Edmundo González Urrutia, el abanderado de la PUD.