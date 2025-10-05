El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó al papa León XIV, a través de una carta, su «apoyo especial» para consolidar la paz en el país, en un momento marcado por la tensión generada por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que el líder chavista considera una «amenaza» para la soberanía venezolana.

El canciller venezolano, Yván Gil, informó vía Telegram que Franklin Zeltzer, embajador de Venezuela ante el Vaticano, entregó la misiva al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Gil destacó que la reunión sirvió también para coordinar los eventos relacionados con la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, programada para el próximo 19 de octubre.

Venezuela atraviesa un clima de incertidumbre debido a la concentración militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la región del Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico. Sin embargo, Maduro interpreta esta presencia como un intento de propiciar un «cambio de régimen».

Este sábado, el mandatario venezolano encabezó ejercicios de organización y defensa en el territorio nacional con el fin de reforzar los mecanismos de protección ante esta presencia militar, que incluye al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido con propulsión nuclear y más de 4.500 efectivos estadounidenses desplegados en la zona.

Paralelamente, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, instó a la unidad nacional para convertir a Venezuela en un «gran poder» capaz de enfrentar la hegemonía de Estados Unidos y defender la soberanía e independencia del país.

Estas acciones demuestran la estrategia del Gobierno venezolano de buscar apoyo tanto en el ámbito internacional y espiritual, con el Vaticano, como en la movilización nacional, ante la compleja coyuntura que vive el país.