El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a los miembros de la Aviación estar «alertas, listos y dispuestos» para defender al país de cualquier «agresión» en su contra, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo cerca de esta nación, visto por Caracas como una «amenaza».

Asimismo, aseguró estar confiado en la victoria en caso de que su país se declare como «república en armas», en un contexto marcado por la tensión con EEUU a raíz del despliegue militar que mantiene en el Caribe, cerca de la nación suramericana, visto por el gobernante como una «amenaza» para sacarlo del poder.