En la ciudad japonesa, Tokio se llevó a cabo la sexagésima tercera edición del Miss Internacional, donde la representa de Colombia, Catalina Duque se convirtió en la nueva soberana internacional.

Duque conquistó la cuarta corona para su país.

El cuadro de honor quedó con Yollanda Chimbarami, de Zimbabue, como la primera finalista, seguido de la boliviana Paola Guzmán Sánchez como segunda.

Cerraron el top cinco, Miss Indonesia, Melliza Xaviera Yulian y Miss Filipinas, Myrna Esguerra como tercera y cuarta finalista del certamen.