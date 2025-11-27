La cantante y actriz mexicana Thalía ha estrenado el videoclip de su tema navideño, «Santa: Tengo un crush contigo», aportando un matiz pícaro a la temporada festiva.

La producción cuenta con la participación del modelo venezolano Giancarlo Pasqualotto, confiriendo un elemento internacional al proyecto. La artista anunció el lanzamiento en sus redes sociales, lo que generó una entusiasta respuesta de su audiencia.

El sencillo se caracteriza por una letra coqueta y divertida, cuyo extracto dice: «Es Navidad y en mi casa estoy entre papeles multicolor y envolviendo regalos, hoy descubrí que una cosa falta aquí y es un hombre que me dé felicidad; así que Santa, te espero sentada aquí, yo quiero que vengas tú».

Este lanzamiento reafirma la versatilidad de Thalía y su habilidad para renovar el repertorio musical navideño con una propuesta original y desenfadada.