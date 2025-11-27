El próximo 2 de diciembre, Leonardo Padrón presentará en la sede central del Instituto Cervantes su nuevo libro: La difícil belleza de las esquinas (Editorial Pre-Textos).

Esta actividad se realizará dentro del programa «Biblioteca al día», con el que la institución ofrece al público un contacto directo con los autores y títulos más relevantes de la actualidad española.

El volumen condensa una parte significativa de su trabajo literario desarrollado hasta el momento, en títulos como Balada, Tatuaje, Boulevard, El amor tóxico y Métodos de la lluvia.

El Instituto Cervantes acogerá los ecos de esta voz poética a las 7:30 de la tarde, momento en que estará acompañado por los escritores Karina Sáinz Borgo y Juan Carlos Méndez Guédez.