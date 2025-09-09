El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que el abastecimiento alimentario en el país está «plenamente garantizado» con la producción nacional y destacó que Venezuela está «abierta a la inversión internacional» para fortalecer la producción e iniciar procesos de exportación alimentaria.

En ese sentido, el jefe de Estado dijo que el país está listo para recibir inversiones y ya se diseñaron planes y estrategias para asignar los recursos que se reciban, así como disponibilidad de tecnología y los esfuerzos para potenciar el mercado nacional e internacional.

Durante la transmisión de su programa «Con Maduro+», explicó que se aplicaron estrategias para impulsar la economía y producción local y que esto garantiza la disponibilidad de productos en el mercado nacional.

De igual forma, apuntó que «se abren las puertas» para incrementar la producción y comenzar comercialización internacional de alimentos de alta calidad a precios competitivos.

En este contexto, conminó al sector empresarial nacional a continuar sus procesos de producción e inversión y resaltó que en el país se estableció un sector industrial preparado para la exportación y que, junto con la diversificación de la economía, el país estaría en un camino de recuperación y crecimiento, reseña una nota de VTV.