Los Navegantes del Magallanes se llevaron un triunfo espectacular e impactante al dejar en el terreno a sus eternos rivales, los Leones del Caracas, con un marcador definitivo de 5 carreras por 4 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Con esta victoria, los «Turcos» aseguran el segundo duelo de la serie particular contra los «Melenudos» y reafirman su lucha por resurgir en este arranque de la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El encuentro comenzó como un verdadero duelo de lanzadores, con una destacada labor del abridor de Magallanes, Junior Guerra, quien silenció la ofensiva capitalina al lanzar 6.1 entradas de apenas una carrera, ponchando a cuatro rivales.

La «Nave Turca» tomó la delantera en la baja del sexto inning gracias a un doble impulsor de Ángel Reyes que trajo a Nelson Rada a la goma.

Leones igualó fugazmente en el séptimo, pero Magallanes respondió con dos rayitas más en el octavo, producto de un elevado de sacrificio de Renato Núñez y un crucial error de fildeo caraquista.

El drama se desató en la parte alta del noveno episodio cuando los Leones del Caracas ejecutaron una increíble remontada. Con una ráfaga de sencillos remolcadores de Harold Castro, Wilfredo Tovar y Yonathan Daza, el equipo capitalino le dio la vuelta al marcador, colocando la pizarra 4-3 y complicando el panorama para los locales.

Sin embargo, el coraje de los filibusteros emergió en el cierre. La ofensiva de Valencia respondió de inmediato con Luis Sardiñas conectó un doble para empatar el encuentro, impulsando a Andrelton Simmons, estallando la euforia estalló con Eliézer Alfonzo Jr. conectó un sencillo por el jardín central, impulsando la carrera que dejó a los Leones en el terreno, sellando el dramático 5-4.

Tiburones 7-4 Tigres

Los Tiburones de La Guaira contaron con otra destacada actuación del prospecto de los Rays de Tampa Bay, Jadher Areinamo, para imponerse 7-4 a los Tigres de Aragua, líderes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Areinamo conectó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada, su cuarto de la temporada, y ahora comparte el liderato de cuadrangulares del circuito. El infielder panameño de 22 años sigue consolidándose como una de las jóvenes promesas de la organización de Tampa Bay.

Caribes y Águilas dividieron los honores En Maracaibo, los Caribes de Anzoátegui y las Águilas del Zulia dividieron honores en una doble cartelera de siete entradas. A primera hora, Romer Cuadrado y Herlis Rodríguez conectaron jonrones solitarios para darles a los Caribes una victoria por 2-0. En el segundo juego, Luis Castro disparó un cuadrangular de dos carreras y las Águilas se desquitaron con un triunfo de 3-0. Cardenales 10-4 Bravos Los Cardenales de Lara doblegaron 10-4 a los Bravos de Margarita en Porlamar. Jeferson Quero bateó de 5-2 con tres carreras impulsadas, y Jecksson Flores conectó de 4-2 con dos dobles y tres empujadas.