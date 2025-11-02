El pelotero venezolano de los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Rojas, expresó su profunda emoción tras su crucial contribución en la conquista de la Serie Mundial. Rojas fue el responsable de conectar un cuadrangular que forzó el extrainning ante los Azulejos de Toronto, un momento decisivo en la serie.

En declaraciones para MLB en Español, el campocorto afirmó que este batazo se ha convertido en el más importante de toda su carrera por lo que significó para la organización de los Dodgers.

«Mi objetivo inicial era darle a la bola por el medio y tratar de conseguir un hit para embasarme y dejarle el turno a Shohei [Ohtani], que es el hombre grande, pero cuando las cosas están destinadas para ti, están destinadas para ti. Llegó mi momento y pude darle la oportunidad a mis compañeros de ganar más adelante», comentó Rojas.

Miguel Rojas: un hit inolvidable

Con un tono de inmensa satisfacción, enfatizó el valor del hit.

«Olvídate del jonrón, este es el hit más importante, el batazo más significativo de mi vida. Creo que no hay nada que vaya a superar esto. Y para todos los que decían que no bateaba, ahí está: jonrón en la Serie Mundial», sentenció.

Rojas no solo celebró su logro personal, sino que también destacó la gesta de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas, reconociendo que el equipo se ha consolidado como el más relevante de la década.

«Creo que la afición del béisbol debería estar muy emocionada por lo que acabamos de hacer: llevar la serie a siete juegos, con dos extrainnings. Darle todo esto a la fanaticada es lo más importante», expresó.

«Nosotros, como ganadores, nos sentimos bastante contentos. Estamos dejando un legado aquí. No sabemos cuándo se va a detener; este equipo siente que apenas está comenzando, a juzgar por lo que se vio en el campo», agregó.

Con esta victoria, Miguel Rojas se une a una selecta lista de venezolanos con múltiples anillos de Serie Mundial, junto a leyendas como Víctor Davalillo, José Altuve, Franklin Morales, David Concepción y Grégor Blanco.