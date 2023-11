En lo que será un nuevo duelo en el moderno parque “Monumental” de La Rinconada, los Navegantes del Magallanes lograron una buena victoria a expensas de los Tigres de Aragua, mientras que los capitalinos sucumbieron ante el poder de Ronald Acuña jr y sus amigos de los Tiburones de la Guaira.

Todo ello en la antesala de lo que será esta tarde del miércoles 29, un duelo enfrentamiento entre los “eternos rivales” en el súper moderno parque Monumental de La Rinconada en Caracas.

Anillo de campeones y por un récord

El momento ha sido escogido por la gerencia de los Leones, para entregar sobre las seis de la tarde, (6:00 pm) los anillos de campeones por la temporada 2023-2024 a los locales del estadio «Monumental», donde se espera reventar el récord de asistencia que ya poseen ambos rivales.

Prensa LVBP: Magallanes ganó y Caracas perdió

Nivaldo Rodríguez se ha convertido en un stopper profesional durante el mes de noviembre. El 16 dio fin a la dramática racha de 18 derrotas de Navegantes del Magallanes en Caracas. El 22 detuvo otra cadena de tres reveses, y este martes, dejó atrás la barrida sufrida por la galera en la doble tanda dominical frente a Caribes.

El lanzador derecho transitó 6.0 entradas en blanco, retiró a los últimos 13 bateadores que enfrentó, y tan solo permitió un hit, para encaminar el triunfo del buque 5-2 contra Tigres de Aragua, en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

La exhibición de Rodríguez durante la segunda quincena de noviembre ha sido la excepción a la regla en una castigada rotación nauta. El diestro ha sido el único abridor que ha sumado triunfos, siendo el tercer lauro que hilvana. Pero no solo eso, pues apenas él ha superado los 4.1 episodios entre los iniciadores durante el lapso de tiempo.

Desde aquel 16 de noviembre, contra Bravos de Margarita, el valenciano, de 28 años de edad, ha laborado 17.0 capítulos con efectividad de 2.65 y récord perfecto de 3-0. ¿El resto de los brazos de inicio en la carabela? Se ha combinado para dejar estratosférico promedio de carreras limpias de 6.90 en 23.0 innings, divididos en ocho aperturas entre cinco tiradores, con foja de 0-4.

«Este era un juego que necesitábamos. No importa el rival, siempre nos mantenemos enfocados, siempre peleamos por lo que queremos y hoy se dieron las cosas para que todo fluyera bien”, dijo Rodríguez al departamento de prensa filibustero, luego del desafío. “La clave fue la confianza que pude establecer en el montículo, confiar en mis pitcheos y en mi receptor (René Pinto) para poder ejecutar el plan que teníamos».

La importancia capital de Rodríguez fue valorada y respaldada en la noche maracayera por un par de jonrones de dos carreras. Uno de Alberth Martínez, y otro del grandeliga René Pinto.

El revés lo cargó Vargas (1-3) tras admitir cinco incogibles y dos carreras —limpias— en 4.2 innings, con tres guillotinados y un pasaporte.

Magallanes (15-17) seguirá su ruta hacia Caracas, para enfrentar este miércoles a los Leones del Caracas. Mientras que, Tigres (14-18) se mantendrá en casa para recibir a Bravos.

Turcos se refuerzan

Los importados Matt Vogel (LD) y Hansel Rodríguez (LD), además de Dennis Ortega (C) y Víctor Bericoto (OF) ingresaron al roster de Magallanes en lugar de Daniel Álvarez (LD), Wuilder Rodríguez (LD), José Ruíz (LD) y Miguel Aparicio (OF). El dominicano Rodríguez lanzó una entrada en una práctica de bateo en vivo el martes y quedó listo para hacer su debut desde hoy miércoles, de acuerdo con el boletín de prensa nauta. El estadounidense Vogel se recuperó de una lesión en la ingle, también realizó un live BP, y quedó a disposición del staff técnico para regresar a la acción. Bericoto disputó su primer juego desde el 29 de octubre, alineando como séptimo bate y jardinero izquierdo, yéndose de 4-0 con un ponche.

Wilking Rodríguez efectuó un live BP de un episodio y alrededor de 20 envíos. El relevista derecho expresó al staff de comunicaciones filibustero que podría estrenarse en cualquier momento de la semana en curso. El grandeliga Wilmer Flores (INF) tomó su segunda práctica de bateo en vivo y continuó la preparación para su debut el viernes, en Valencia, contra Leones del Caracas.

Renato Núñez (INF) y Romer Cuadrado (OF) no estuvieron en el lineup dispuesto por el mánager nauta, Miguel Cairo debido a problemas físicos. Núñez está aquejado por una contractura intercostal en el lado izquierdo y Cuadrado padece una contractura en el oblicuo mayor derecho, según informó el cuer

Acuña jr comandó la ofensiva de los escualos

La ofensiva ha sido, en el papel, la carta de presentación de los Tiburones de La Guaira desde el segundo en el que inició la presente temporada. Todo se magnificó con el estreno de Ronald Acuña Jr. hace un par de semanas. Pero es posible que nunca antes en la vigente campaña se haya visto tan marcado el impacto ofensivo que pueden tener los escualos como en la jornada de este martes, cuando superaron a los Leones del Caracas con marcador 9-3 en el Estadio Universitario.

No fue el encuentro en el que los salados sacudieron más incogibles, ni tampoco en el que hicieron más carreras en este certamen; sin embargo, el despliegue ofensivo del combinado dirigido por Edgardo Alfonzo, ante quien llegó como el mejor lanzador de todo el circuito a dicha faena en Albert Suárez, evidenció lo letal que en realidad puede ser la artillería escuala, que además se dio el lujo de conseguirlo con piezas como Lorenzo Cedrola, Brayan Rocchio y Maikel García (fuera de roster) en la banca.

El «Abusador» finalizó la cita de 5-3, con un trío de remolcadas y dos anotadas. Solo le faltó el triple para completar la escalera. Asimismo, Puig acabó de 4-2, con un par de fletadas y otra anotada y Reginatto se fue de 5-2, con dos impulsadas y pisó la registradora en una ocasión.

La victoria fue para David Davalillo Jr. (1-2), quien realizó un relevo de dos episodios completos en los que apenas toleró un imparable, no regaló boletos y pasó por la guillotina a un contrario.

Por su lado, la derrota cayó sobre los hombros de Suárez (3-2), luego de ser castigado con siete incogibles e igual número de anotaciones, incluyendo tres jonrones permitidos. Embasó a dos contrarios por la vía de las cuatro malas y recetó a tres.

«Es especial ganarle a todos los equipos, porque esto es una competencia y todos los juegos cuentan», indicó Acuña Jr. sobre la victoria contra una tropa melenuda que los venció en seis juegos en la pasada final del circuito.

«Hay que ganarle al Caracas, hay que ganarle al Magallanes, contra el equipo que juguemos, hay que ganar porque de lo contrario quedas eliminado».

El triunfo le permitió a Tiburones nivelar su récord en 16-16, mientras que Leones quedó con balance de 20-12. La Guaira se ubica ahora en solitario en el tercer puesto de la tabla, sobre unos Bravos que no vieron acción el martes. El Caracas, a su vez, sigue como segundo en la clasificación, a un juego de los Cardenales.

Los salados cerrarán el mes de noviembre recibiendo a los larenses en una serie de dos juegos el miércoles y jueves. Por su lado, los metropolitanos volverán a su casa, en el otro lado de Caracas, para el tercer duelo con los Navegantes en el Monumental Simón Bolívar este miércoles.

“Tenemos tremendo lineup, repleto de estrellas, de veteranos que han jugado en Grandes Ligas, incluso establecidos”, destacó Acuña Jr. “Hay una mezcla de veteranos de esta liga y de novatos como lo soy yo aquí. Eso es importante siempre”.

Suspendida jornada dominical

Por otra parte, se dio a conocer que la LVBP decidió la suspensión de los juegos pautados para este próximo domingo, debido a la jornada por el referéndum consultivo que se realizará en Venezuela.

Con ello quedarán pendiente de la reprogramación estos cuatro choques:

Caracas-Zulia en Maracaibo

Caribes-Lara en Barquisimeto

Aragua-Bravos en Caracas

La Guaira-Magallanes en Valencia