Un racimo de cuatro carreras en el octavo inning quebró la igualdad y concretó la remontada de Navegantes del Magallanes 8-4 sobre Águilas del Zulia el domingo, para dividir en la miniserie de dos juegos disputada en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

Con el triunfo, a su vez, el navío salió de perdedor en el Round Robin y tomó impulso para continuar su extensa gira de cinco desafíos.

Luis Sardiñas consolidó su etiqueta como el bateador más productivo del Magallanes en situaciones de apremio en la temporada, al conectar un doble contra Ronaldo Alessandro, mientras las bases estaban llenas en la octava entrada, dándole una ventaja a los bucaneros, que nunca más perderían.

El ambidiestro, quien bateó para astronómico promedio de .435 (de 23-10) con corredores en posición de anotar durante la ronda eliminatoria, empalmó un envío de Alesandro en cuenta de 3-2, sin outs, y lo dirigió hacia el jardín derecho, para impulsar dos carreras.

Regreso estelar

José Gómez, por su parte, superó molestias en la muñeca izquierda producto de un deslizamiento en home en el primer duelo del Round Robin, tomó un par de turnos en la víspera desde la banca, y alineó en el careo dominical como shortstop y noveno bate, yéndose de 4-2 con tres remolcadas y un doble.

Él se encargó de dejar cifras definitivas en el score.

Para el infielder carabobeño, quien no iniciaba como abridor un duelo desde el 22 de diciembre, aún es posible una segunda remontada del Magallanes en el certamen, luego de la que protagonizaron en el calendario regular.

Lo que viene

Magallanes (1-4) afrontará un largo viaje a Puerto La Cruz para enfrentar, a partir de este lunes, dos desafíos seguidos ante Caribes de Anzoátegui, con José Marcos Torres como abridor filibustero.

Águilas (3-2), por su parte, se mantendrá en Maracaibo para recibir también desde el lunes a Bravos de Margarita, con un par de careos en fila, siendo Carlos Contreras el iniciador para el primero de ellos.