Un tribunal dominicano aplazó para marzo la audiencia preliminar contra los propietarios de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril de 2025, causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

La audiencia preliminar, en la que se decidirá si existen pruebas suficientes para enviar a juicio a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, se ha fijado para el 16 y 23 de marzo, a la espera de que todas las partes reciban su notificación, dijo el abogado Yan Carlos Martínez Segura, representante de siete víctimas, entre heridos y fallecidos.

Tanto a Antonio como Maribel Espaillat los detuvieron detenidos en junio pasado, pero unos días después fueron dejados en libertad condicional.

A la vista que estaba programada acudieron familiares de numerosas víctimas, quienes clamaron por justicia.

«Nosotros como padres estamos sedientos de justicia y queremos que se haga justicia», dijo a su llegada al Palacio de Justicia de la capital dominicana Wilton Tejeda, quien perdió a su hija en el siniestro.

Este caso, señaló en sus declaraciones a la prensa, «no es fortuito en República Dominicana» porque, afirmó, «los propietarios tenían conocimiento de las debilidades que existían en ese local, que antes era un cine y lo modificaron según su criterio, sin ninguna logística de profesionales, para convertirlo en una discoteca», señaló Tejeda, cuya hija de 26 años y doctora en medicina, acudió a la discoteca en compañía de otras cuatro personas que también murieron.

Sistemática negligencia

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, durante años Jet Set, un símbolo del entretenimiento nocturno en Santo Domingo, «operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados».

La tragedia se produjo la madrugada del 8 de abril pasado mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida en el siniestro, al igual que uno de los músicos de su orquesta.

En el accidente murieron, entre otros, el exlanzador de las Grandes Ligas estadounidenses de béisbol Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y ministro dominicano de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

También se informó en su momento del fallecimiento de 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano.