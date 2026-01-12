La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció más cambios en el gabinete y designó como ministro del Despacho de la Presidencia al capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad del presidente Nicolás Maduro, en sustitución del vicealmirante Anibal Coronado, quien quedó al frente de la cartera de Ecosocialismo (Ambiente).

«Designo al capitán Juan Escalona como nuevo Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia. Sé que su lealtad, capacidad y compromiso llevará adelante el seguimiento del desarrollo de los planes de nuestro Gobierno Bolivariano junto al pueblo», dijo Rodríguez en un mensaje en Telegram.

Escalona sustituye a Coronado, quien ahora será el «nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo», indicó la mandataria.

«Agradezco a Ricardo Molina por su compromiso loable al frente de este ministerio -de Ecosocialismo-«, añadió.