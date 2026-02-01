En un avance que redefine los límites de la medicina moderna, un equipo de cirujanos de la Universidad Northwestern en Chicago logró una hazaña sin precedentes: mantener con vida a un hombre de 33 años durante 48 horas sin pulmones.

El paciente, que enfrentaba una muerte inminente debido a una infección pulmonar irreversible, pudo subsistir gracias a una innovadora estrategia técnica hasta que aparecieron órganos compatibles para un doble trasplante.

La crisis comenzó cuando una gripe común se complicó con una neumonía bacteriana, derivando en un Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA). La agresividad de la infección fue tal que los antibióticos resultaron inútiles, provocando la licuefacción del tejido pulmonar.

Al llegar al centro médico, el estado del paciente era tan crítico que su corazón se detuvo, obligando a los especialistas a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar de emergencia.

Ingeniería para la supervivencia

Ante la imposibilidad de salvar los órganos originales, el equipo liderado por el cirujano torácico Ankit Bharat tomó una decisión audaz: extirpar los pulmones infectados antes de tener los de reemplazo. «Sin pulmones, ¿cómo se mantiene con vida al paciente?», planteó Bharat. La respuesta fue el diseño de un sistema pulmonar extracorpóreo.

Este pulmón artificial funcionó como un «puente salvavidas», encargándose de oxigenar la sangre, eliminar el dióxido de carbono y estabilizar el flujo sanguíneo. Al retirar la fuente de la infección —los pulmones necróticos—, el cuerpo del joven comenzó a recuperarse de forma casi inmediata.

Libre de la carga bacteriana que estaba afectando sus riñones y corazón, el paciente pudo fortalecerse durante dos días mientras el sistema externo cumplía las funciones vitales.

Un nuevo horizonte en trasplantes

Tras la llegada de los órganos del donante, el doble trasplante se realizó con éxito. Hoy, más de dos años después de la intervención, el hombre lleva una vida normal. Este caso, publicado en la revista Med de Cell Press, marca un cambio de paradigma, pues demuestra que el trasplante puede ser una opción viable incluso en casos de daño agudo e irreversible, y no solo en enfermedades crónicas.

El doctor Bharat enfatiza que este modelo podría estandarizarse para salvar a pacientes jóvenes que, hasta ahora, se consideraban fuera de toda esperanza médica.

Según el experto, la evidencia molecular obtenida en este proceso confirma que, en situaciones de destrucción tisular total, la tecnología extracorpórea es la única vía para garantizar la supervivencia mientras se espera un donante.