La presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó que la Hidrológica Venezolana (Hidroven) sea reestructurada de manera estratégica y se proceda a la «Fusión por Absorción» de las empresas hidrológicas regionales adscritas al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, con lo cual el ente será el responsable de la prestación del servicio de agua potable en todo el territorio nacional.

Mediante Decreto 5.229, publicado en la Gaceta Oficial 43.304 del 27 de enero de 2026, Rodríguez precisa que la medida se sustenta legalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en artículos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, así como en el Decreto con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley sobre Adscripción de Institutos Autónomos, Empresas del Estado, Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado.

Se puntualiza que el objetivo está «basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, hacia los cometidos del Estado en materia de prestación de servicios integrales de suministro de agua potable y saneamiento en su carácter estratégico y vital».

De esta manera, se transfieren las hidrológicas estadales y municipales, adscritas a gobernaciones y alcaldías respectivamente, a Hidroven, «como medida urgente, excepcional y necesaria para garantizar a la población el pleno disfrute de sus derechos en materia de prestación del servicio de agua potable y saneamiento, en el marco del Decreto de Estado de Emergencia Económica».

Cabe destacar que, en el lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la publicación del Decreto, los entes de la Administración Pública incluidos en el mismo deben dictar los instrumentos correspondientes a los fines de adaptar sus estructuras, organización y funcionamiento a las previsiones en él contenidas.