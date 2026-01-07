El secretario de Estado, Marco Rubio, expuso este miércoles ante senadores estadounidenses un plan de tres fases que tiene el gobierno de Estados Unidos para Venezuela tras la operación militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado.

Primera fase: estabilización

En declaraciones a los medios, Rubio indicó que el primer paso del plan consiste en estabilizar el país, con la intención de evitar que Venezuela caiga en el caos, tras los ataques y arresto del líder chavista.

Subrayó que la prioridad del gobierno estadounidense es asegurar el orden interno y la seguridad inmediata del país, antes de avanzar hacia etapas posteriores. Esta etapa pretende contener la situación política y económica y mantener el control para que no se produzcan disturbios o desorden generalizado.

Segunda fase: recuperación económica

La segunda etapa, denominada recuperación, contempla esfuerzos para reactivar la economía venezolana y promover la participación de empresas estadounidenses, occidentales y de otros países en el mercado venezolano de manera justa.

En paralelo, Rubio explicó que se buscará iniciar un proceso de reconciliación nacional, que incluiría medidas como la amnistía y liberación de presos políticos, así como facilitar el retorno de exiliados y la reconstrucción de la sociedad civil venezolana.

Tercera fase: transición

La fase final del plan es la llamada transición, orientada a consolidar cambios políticos y estructurales más profundos en Venezuela. Rubio afirmó que esta etapa apuntará a transformar el sistema político y crear las condiciones para un nuevo ejercicio democrático y ordenamiento institucional en el país.

Rubio insistió en que esta estrategia está diseñada para gestionar la situación creada después de la operación estadounidense, sin permitir que Venezuela caiga en un vacío de poder que derive en violencia o desorden social. Las tres fases —estabilización, recuperación y transición— buscan sentar bases sólidas para el futuro del país.