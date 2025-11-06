La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, afirmó este miércoles que América Latina y Venezuela «viven un momento decisivo», mientras que en su país se enfrenta a una «estructura criminal» que, según dijo, «tiene que ser desmantelada con el apoyo de las democracias del mundo».

«América Latina vive sin duda un momento decisivo y muy especialmente mi país, Venezuela. En algunas de nuestras naciones la democracia ha sido totalmente destruida y en otras está siendo puesta a prueba», señaló Machado en un mensaje en video difundido durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos) de Perú, el mayor foro empresarial del país, que se celebra en Lima.

La líder antichavista añadió que la libertad «ha dejado de ser un derecho garantizado» en la región «para convertirse en una causa» que se tiene «que defender todos los días».

«El populismo no se combate con más promesas, sino con verdad, con integridad y con resultados», enfatizó antes de afirmar que Venezuela «es un pueblo que, en medio de un dolor profundo, ha aprendido el valor y el precio de la libertad».

Machado ratificó que en su país se ha instaurado «un sistema criminal, un régimen narcoterrorista, que usa el terror, la violencia y el hambre como instrumentos de control» y que sostiene su poder en el «tráfico con drogas, con oro, con armas, minerales y seres humanos».

«Nuestra tragedia se ha convertido en una advertencia cruda para toda América Latina, porque la democracia no muere de golpe, muere en silencio, cuando los ciudadanos se acostumbran a la mentira, como decía nuestro queridísimo maestro Mario Vargas Llosa, la democracia no sobrevive a la corrupción», sostuvo.

Una nueva era

A pesar de ello, agregó que Venezuela ha comenzado «una nueva era», con «una esperanza concreta, tangible, cercana, de transición y de reconstrucción nacional», que implica desmantelar la estructura criminal y avanzar en la liberación y transformación.

«El mundo ha entendido que lo que enfrentamos no es una discusión política, sino una estructura criminal que tiene que ser desmantelada con el apoyo de las democracias del mundo», remarcó.

Para Machado, «la reconstrucción que viene» no es solo económica o institucional, sino «moral y espiritual», y aunque será un proceso difícil, será esperanzador porque «nada puede detener a un pueblo decidido a recuperar su destino».

En su intervención, la líder agradeció a IPAE Acción Empresarial por la invitación al foro y destacó que «este espacio refleja lo mejor del espíritu latinoamericano», un lugar «donde se honra la verdad y se defiende la libertad con firmeza moral».