En una noche llena de intensidad y goles, Academia Puerto Cabello reafirmó su dominio en el Torneo Clausura 2025 tras vencer 3-2 a Monagas SC en su estadio, La Bombonerita. Este resultado coloca al equipo porteño en una posición privilegiada en la tabla del Grupo A, con 12 puntos, alejándose cinco unidades del segundo lugar.

El partido inició con Monagas adelantándose gracias a un penalti convertido por el panameño Tomás Rodríguez al minuto 9, sin embargo, la respuesta de Puerto Cabello fue inmediata. Edwuin Pernía, desde los once pasos, igualó el marcador y poco después, con una ejecución precisa de tiro libre, puso en ventaja a su equipo.

No obstante, Monagas mostró su espíritu combativo y consiguió empatar rápidamente con un gol de Dhylan Castillo al minuto 35, cerrando la primera mitad con un 2-2 vibrante y abierto.

Tras el descanso, el equipo dirigido por Eduardo Saragó mantuvo la presión y la organización defensiva, mientras que Dimas Meza anotó el gol decisivo que aseguró la victoria y una ventaja cómoda hacia la final.

Con este triunfo, Puerto Cabello continúa como líder invicto del Grupo A, mientras que en el Grupo B, Carabobo desplazó a Caracas tras golear 0-4 a Metropolitanos en un partido lleno de figuras destacadas como Yohandry Orozco y Flabián Londoño.

La atención se centra ahora en la última jornada del torneo, donde se definirán los duelos de la final y las posiciones definitivas, con Puerto Cabello ya con la primera mano puesta en el título.